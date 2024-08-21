Лихорадка Западного Нила: число заболевших в Армении приближается к 100

В Армении становится все больше заразившихся лихорадкой Западного Нила, рассказали в Минздраве страны. По последним сведениям, количество пациентов приближается к ста.

Наццентр по контролю и профилактике заболеваний, подведомственный Минздраву Армении, предоставил новые данные по заболеваемости лихорадкой Западного Нила.

В ведомстве сообщили, что на 30 августа зарегистрировано уже 92 таких случая.

Отметим, что неделю назад, 23 августа, число заболевших составляло 75 человек. Двумя днями ранее количество заразившихся достигало 58.

Кроме того, один случай окончился смертью больного.

Что это за болезнь – лихорадка Западного Нила?

Лихорадка Западного Нила – это острое вирусное заболевание, которое передается людям от зараженных комаров. Они, в свою очередь, получают заболевание, кусая больных птиц, обычно тех, что живут у воды или на воде.

Как правило – в 80% случаях – ЛЗН развивается без всяких симптомов. У каждого пятого зараженного появляются симптомы, напоминающие грипп.

Редко заболевание переходит в тяжелую форму, когда воспаляется головной или спинной мозг. В таких случаях человек ощущает головную боль, судороги, его схватывает паралич, возможные и другие неврологические симптомы.