Актюбинское "море" исчезает в Казахстане

Актюбинское водохранилище в Казахстане осушают. Запланированы ремонтные работы. Ожидается, что вода вернется в актюбинское море весной.

Водохранилище в Актобе, известное как "актюбинское море", осушают. На объекте проведут первую за 36 лет реконструкцию.

Обмеления водохранилища бояться не стоит, спуск воды проводится для ремонтных работы, пояснили в филиале РГП "Казводхоз". Сейчас воды в «море» остается 80 млн куб м из возможных 245 млн.

"На данный момент по Актюбинскому водохранилищу производится спуск воды до пороговых отметок, то есть до 55 млн кубометров. Это делается для проведения бетонных работ на теле плотины. Спуск воды мы будем производить до конца сентября. А дальше уже будут производиться работы непосредственно на объекте"

– начальник Актюбинского водохранилища Елибай Измаханов

Плотину планируется укрепить, чтобы она была готова в новым возможным крупным паводкам. Минувшей весной воды пришло так много, что впервые за историю работы дамбы, были открыты сразу два шлюза - обычно в половодье открывают только один шлюз для спуска воды.

"Актюбинское море" снова наполнится весной 2025, пояснили в "Казводхозе".