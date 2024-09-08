Вестник Кавказа

Кубань собрала около 12 миллионов тонн зерна

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае собрали порядка 12 млн т зерна. Об этом заявил глава региона.

Глава Кубани поделился новостью о том, что в этом году несмотря на плохую погоду  начале весны, удалось собрать внушительный урожай зерна, достигший порядка 12 млн т.

По его словам, кроме зерновых культур, ведется активная уборка сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника и сои. Начата уборка риса на площади более 117 тыс га. Напомним, что Кубань является одним из лидеров в производстве риса в России, благодаря благоприятным климатическим условиям. Сбор овощей, фруктов и винограда также в разгаре.

В заключение региональный лидер подчеркнул, что сельское хозяйство является одной из основных отраслей экономики Краснодарского края и важным источником дохода для местного населения. Урожайность сельскохозяйственных культур напрямую влияет на уровень жизни жителей региона и его экономическое развитие.

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