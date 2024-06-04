Вестник Кавказа

Баку принимает Каспийский энергетический форум

Баку принимает Каспийский энергетический форум
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана проходит 12-й Каспийский энергетический форум, где выступят специалисты из правительства страны и компаний из энергетического сектора.

12-й международный Каспийский энергетический форум начал работу в азербайджанской столице. В качестве организатора выступил Каспийский энергетический клуб.

На форуме будут выступать эксперты в сфере экологии из Азербайджана – заместитель главы Минэнерго Орхан Зейналов, замминистра экологии Умайра Тагиева, руководитель Агентства АР по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев, а также представители различных компаний, в частности Masdar, Acwa Power и SOCAR.

Следом за мероприятием пройдет первый негазовый форум.

Ранее в столице АР прошла Бакинская энергетическая неделя. Она объединила несколько выставок на тему нефтегазовой и "зеленой" энергетики и энергетический форум. В мероприятии приняли участие около 37 стран.

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