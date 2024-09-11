Вестник Кавказа

Сколько домов в Дагестане готовы к зиме?

Сколько домов в Дагестане готовы к зиме?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане сообщили, что 95% многоквартирных домов готовы к осени и зиме. Инспекция провела проверки в ряде районов республики.

Порядка 95% многоквартирных домов республики готовы к осенне-зимнему периоду, сообщает Госжилинспекция Дагестана, где подвели итоги работы по подготовке к сезону.

В ведомстве отметили, что проведенные инспекцией выездные проверки в 32 районах Дагестана показали, что к отопительному сезону готовы 3311 из 4849 домов.

При этом там заявили, что в 38 домах не определен способ управления или не реализован выбранный способ, что вызывает множество вопросов.

Подчеркивается, что от муниципальных образований, где выявлены данные проблемы, потребовали провести конкурс по отбору и оформлению паспорта готовности.

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