Названы 10 городов с самыми просторными новостройками

Самые просторные квартиры в новостройке среди российских городов можно найти в Ставрополе. Разница в размерах с уже сданными домами составляет 20%.

Столица Ставрополья заняла первое место в списке городов с самыми большими квартирами в новых домах, подсчитали ЦИАН в своем исследовании. Согласно ему, средний размер квартиры в ставропольской новостройке – 61 кв м, что на 20% больше, чем показатель в старом жилом фонде.

Положительная динамика наблюдается не только в Ставрополе, но и других городах РФ. Среди них - Омск, Томск, Набережные Челны, Самара, Челябинск, Красноярск, Барнаул, Иркутск и Новокузнецк.

Обратную ситуацию можно увидеть в Махачкале, Петербурге, Екатеринбурге, Севастополе, Ульяновске и Москве. В связи с этим недавно в столице и области был введен запрет на строительство "микроквартир". В будущем это может увеличить среднюю площадь московских квартир, отмечают в ЦИАН.