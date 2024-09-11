Фигурант дела о контрабанде попался на взятке на Ставрополье

Житель Ставрополья пытался за взятку уйти от преследования по делу о контрабанде. В результате мужчину задержали вместе с его сообщником.

В Кабардино-Балкарии задержан мужчина и его сообщник, которых подозревают во взяточничестве. Об этом поведали в УФСБ по Ставропольскому краю.

В управлении отметили, что он пытался дать значительную взятку.

"За взятку в 100 тысяч рублей житель Пятигорска пытался отвести от себя подозрение по расследуемому пограничным управлением делу о контрабанде стратегически важных ресурсов через госграницу в аэропорту Минвод"

– пресс-служба ведомства

Как отмечается, подозреваемый собирался вернуть конфискованное имущество на сумму примерно 10 млн рублей. Связавшись с сотрудником УФСБ через посредника, он предложил урегулировать этот вопрос за деньги.

"Он настаивал на передаче денег даже после предупреждения о том, что это подпадает под статью уголовного кодекса как дача взятки должностному лицу"

– УФСБ по региону

В результате житель Пятигорска и посредник были пойманы. В отношении них завели уголовные дела.