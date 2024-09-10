Военнослужащий случайно ранил сослуживца в Армении

Армянский солдат ранил в голову своего сослуживца. Пострадавшего отвезли в госпиталь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В Армении солдат-срочник случайно нанес ранение своему сослуживцу. Об этом рассказали в Следственном комитете страны.

Случай произошел в одной из венских частей в Сюникской области 15 сентября.

Согласно предварительной информации, около 18:45 по местному времени военнослужащий выстрелил из автомата, пытаясь перезарядить его. Пуля попала в голову другому солдату. Пострадавшего доставили в госпиталь, где его прооперировали. В настоящее время жизни молодого человека ничего не угрожает.

В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего. Следствие продолжается.