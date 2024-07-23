Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ собирается в Иран

Глава МАГАТЭ собирается в Иран
© Фото: сайт МАГАТЭ
В скором времени глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отправится в Иран, чтобы на месте окончательно определиться с характером иранской ядерной программы.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в скором времени посетить Иран, где планирует провести политические и технические переговоры, написал он в соцсети в X.

"Мы с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами согласились, что важно продолжать наше взаимодействие. Вскоре я посещу Тегеран, где состоятся политические и технические встречи"

- Рафаэль Гросси

В июне Совет управляющих МАГАТЭ принял предложенную Великобританией, Францией и ФРГ резолюцию, в которой Тегеран критикуется за якобы недостаточное сотрудничество с МАГАТЭ.

Ранее Гросси заявлял, что Иран так и не объяснил происхождение следов урана на своих объектах, и МАГАТЭ не может с уверенностью заявить, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер.

Напомним, Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в июне приняла ряд серьезных мер на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на враждебные действия Великобритании, Франции и Германии против Ирана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), предупредив, что западные страны должны избегать бесплодных мер и извлечь уроки из своего прошлого опыта.

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