Какими могут быть последствия американского вторжения в Иран?

Ультимативная риторика США в отношении иранской ядерной программы не оставляет места для конструктивного диалога. Кажется, Дональд Трамп намеренно создает почву для очередного витка эскалации, игнорируя достижения прошлых американских администраций и евродипломатии. Расскажем, к чему может привести попытка напасть на Иран.

Последствия гуманитарной катастрофы

Иран многомиллионное государство, и любая вооруженная эскалация там непременно будет сопровождаться потоками беженцев. Хотя воинственная риторика Вашингтона не сопровождается призывами свергнуть действующее руководство ИРИ посредством сухопутной операции, современные беспилотные летательные системы, ковровые бомбардировки, ракетный террор и последующая гуманитарная катастрофа неизменно приведут к исходу беженцев. Плоды американского присутствия в соседнем Ираке и Афганистане не способствуют тому, чтобы люди могли найти укрытие в странах с нестабильными политическими режимами. Людской поток может направиться на север - в сторону Южного Кавказа, перегрузив систему здравоохранения и вызвав напряжение в других сферах Азербайджана, Армении, Грузии, а также Туркменистана, Казахстана и южных регионов России.

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Последствия ядерной катастрофы

Провести стремительную наземную операцию против Ирана американцам не удастся. Для этого необходима мощная сухопутная группировка, которая должна располагаться по соседству с предполагаемым противником. Ни одна из стран, непосредственно граничащих с Ираном, на текущий момент на роль плацдарма не подходит. Государства Южного Кавказа слишком уязвимы для ответных ударов Корпуса стражей исламской революции. Страны СНГ не поддержат подобных авантюр, Ирак и Афганистан ненадежны с точки зрения логистики, к тому же американцы вывели оттуда свои войска. Турция обеспокоена масштабами возможного проведения наземной операции, поскольку крайне уязвима на флангах. Словом, Иран далеко не та страна, которую можно пройти военным маршем за два дня.

Предпочтительным стало бы проведение ракетно-бомбовых авиаударов по иранским ядерным объектам, а также объектам критической инфраструктуры. Это вполне осуществимо благодаря многочисленным военным базам США в Бахрейне, Египте, Израиле, Иордании, Кувейте, Катаре, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Ядерные объекты Ирана разбросаны по всей его территории, скрыты в горных массивах и тщательно замаскированы, но атомная станция в Бушере, хранилища радиоактивных отходов, местоположение заводов по производству изотопов известны западной разведке и могут стать первыми целями.

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Последствия политической катастрофы

Вашингтон мало интересуют судьбы народов, оставшихся на руинах государств. Так было в Ливии, Ираке, Афганистане. В Иране пестрый этнический состав, и под влиянием внешней агрессии в условиях упадка централизованной власти народ может быть втянут в пучину острых межэтнических противоречий.