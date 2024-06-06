Иран защитил свои ядерные объекты от нападок "евротройки"

Организация по атомной энергии Ирана предприняла серьезные меры в ответ на враждебные действия европейской тройки против страны в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) приняла ряд серьезных мер на своих ядерных объектах в Натанзе и Фордо в ответ на враждебные действия Великобритании, Франции и Германии против Ирана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Противники Ирана полагали, что ИРИ не отреагирует на столь враждебный политический шаг западных стран из-за внутренней ситуации после смерти президента страны Эбрахима Раиси в ожидании предстоящих президентских выборов, однако их расчеты не оправдались, пишет иранское информационное агентство Mehr.

Иран уже предупредил, что западные страны должны избегать бесплодных мер и извлечь уроки из своего прошлого опыта.

Напомним, накануне Великобритания, Франция и Германия одобрили антииранскую резолюцию с осуждением "ядерной эскалации Ирана" в Совете управляющих МАГАТЭ, призывающую ИРИ сотрудничать с МАГАТЭ и объяснить наличие следов урана на незаявленных объектах страны.