Россия и Иран согласовали текст нового договора о сотрудничестве

РФ и Иран сделали еще один шаг на пути к подписанию нового соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве. Стороны согласовали текст документа на 100%, сообщили в МИД РФ.

Текс нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве России и Ирана полностью согласован. Об этом рассказал 11 июня глава МИД РФ, выступая на пресс-конференции после СМИД БРИКС.

"Да, пока он (договор – прим. ред.) еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован, но для того, чтобы этот договор мог быть вынесен на одобрение президентов и на, соответственно, подписание, со стороны Ирана необходимо выполнить ряд процедурных, законодательных действий по тем вопросам, которые уже зафиксированы в договоре"

– Сергей Лавров

Он подчеркнул, что Исламская Республика эти действия пока не выполнила.

При этом министр уточнил, что в ходе встречи с врио главы МИД ИРИ была подтверждена приверженность российской стороны этому документу.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что этот договор поможет вывести отношения двух стран на качественно другой уровень.