Главы МИД России и Ирана обсудили новый всеобъемлющий договор

Министры иностранных дел России и Ирана провели переговоры в Нижнем Новгороде. Стороны обсудили работу над текстом межгосударственного договора.
В Нижнем Новгороде состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с и.о. главы иранского МИД Али Багери Кани, пишет пресс-служба МИД РФ.
Стороны поговорили о завершении работы над текстом нового всеобъемлющего межгосударственного диалога. В ведомстве добавили, что основные параметры документа согласовывались Москвой и Тегераном.
Помимо этого, Лавров и Кани акцентировали важность продолжения усилий по формированию стратегического партнерствам между странами.
В МИД подчеркнули, что министры обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам, которые представляют взаимный интерес.