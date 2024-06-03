Вестник Кавказа

Главы МИД России и Ирана обсудили новый всеобъемлющий договор

Главы МИД России и Ирана обсудили новый всеобъемлющий договор
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министры иностранных дел России и Ирана провели переговоры в Нижнем Новгороде. Стороны обсудили работу над текстом межгосударственного договора.

В Нижнем Новгороде состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с и.о. главы иранского МИД Али Багери Кани, пишет пресс-служба МИД РФ.

Стороны поговорили о завершении работы над текстом нового всеобъемлющего межгосударственного диалога. В ведомстве добавили, что основные параметры документа согласовывались Москвой и Тегераном.

Помимо этого, Лавров и Кани акцентировали важность продолжения усилий по формированию стратегического партнерствам между странами.

В МИД подчеркнули, что министры обменялись мнениями по ключевым региональным и международным вопросам, которые представляют взаимный интерес.

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