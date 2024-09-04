Вестник Кавказа

Грузинские военные получат дешевое жилье

Грузинские военные получат дешевое жилье
© Фото: сайт премьер-министра Грузии
В скором времени грузинские военнослужащие смогут поселиться в недорогих квартирах, цена жилплощади в которых составит всего $100 за квадратный метр, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства страны.

В Грузии стартует новый грандиозный проект: 1,2 тыс военнослужащих и их семей на льготных условиях получат 43 новых корпуса, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает пресс-служба правительства страны.

"Мы начинаем новый, очень масштабный проект, в рамках которого будет построено 43 корпуса и переданы квартиры 1 200 военнослужащим. Это выражение нашего величайшего уважения к военнослужащим"

- Ираклий Кобахидзе

Цена квадратного метра жилья для грузинских военных составит всего $100, и даже при этом они смогут воспользоваться внутренней беспроцентной рассрочкой на покупку квартир в 50, 80 и 110 кв м, отметил грузинский премьер.

Все это улучшит потенциальные условия военнослужащих и их семей, а сам проект будет продолжен в дальнейшем, отметил премьер.

Напомним, ранее правительство уже построило военный городок на горе Махата в Тбилиси, где в 39 семиэтажных корпусах квартиры разместились 1 092 семей военных.

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