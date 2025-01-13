Вестник Кавказа

Новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет запустят из Казахстана

Новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет запустят из Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Путешественники из Казахстана получат больше возможностей для заграничного отдыха: авиакомпании увеличат число направлений из республики.

Авиакомпании увеличат количество международных  авиарейсов из Казахстана. Пассажиры с этой весны получат больше возможностей отправиться в Китай, Египет и Вьетнам, передает республиканский Минтранс.

Сообщается, что в марте этого года  Air Astana запустит рейсы из Алматы и Астаны до Нячанга во Вьетнаме. 

Также из Алматы самолетами компании трижды в неделю можно будет отправиться в китайский Гуанчжоу. 

Авиаперевозчик Air Cairo увеличит количество маршрутов для отдыхающих из Казахстана, открыв рейсы из Костаная до Шарм-эль-Шейха и из Алматы до Хургады. Полеты начнут выполняться в весенне-летний период. 

Также из Алматы раз в неделю можно будет отправиться в Эль-Аламейн.

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