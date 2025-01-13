Новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет запустят из Казахстана

Путешественники из Казахстана получат больше возможностей для заграничного отдыха: авиакомпании увеличат число направлений из республики.

Авиакомпании увеличат количество международных авиарейсов из Казахстана. Пассажиры с этой весны получат больше возможностей отправиться в Китай, Египет и Вьетнам, передает республиканский Минтранс.

Сообщается, что в марте этого года Air Astana запустит рейсы из Алматы и Астаны до Нячанга во Вьетнаме.

Также из Алматы самолетами компании трижды в неделю можно будет отправиться в китайский Гуанчжоу.

Авиаперевозчик Air Cairo увеличит количество маршрутов для отдыхающих из Казахстана, открыв рейсы из Костаная до Шарм-эль-Шейха и из Алматы до Хургады. Полеты начнут выполняться в весенне-летний период.

Также из Алматы раз в неделю можно будет отправиться в Эль-Аламейн.