Вестник Кавказа

Дорога в объезд Тбилиси обзаведется тоннелем

Машины на улице в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Правительство Грузии подготовило документ, в котором раскрыло часть проекта строительства объездной дороги Тбилиси. Он включает возведение многополосного участка и тоннеля от города Мцхета.

В рамках строительства трассы в объезд Тбилиси будет возведен четырехполосный участок дороги с тоннелем. Информация об этом появилась в документе министерства регионального развития Грузии.

"Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров и будет начинаться от Мцхета и через тоннели соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала и Глдани и через пригород Тбилиси Лило идти в сторону Рустави"

- документ

Объездная дорога крайне необходима Тбилиси, так как она сможет разгрузить городские транспортные магистрали и отчасти избавить столицу Грузии от пробок.

Экологи уже оценили воздействие новой дороги на окружающую среду. Они не выявили каких-либо проблем, мешающих ее строительству. О том, когда будет объявлен тендер, информации не поступало.

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