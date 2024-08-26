Вестник Кавказа

Депутаты Госдумы соберутся на свое первое осеннее пленарное заседание

Депутаты Госдумы соберутся на свое первое осеннее пленарное заседание
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме РФ сегодня стартует осенняя сессия, которая продлится до конца декабря – депутаты рассмотрят запрет трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи и определят этапы развития в стране инклюзивного туризма.

Сегодня, 17 сентября, государственная Дума восьмого созыва проведет первое пленарное заседание седьмой, осенней сессии 2024 года – она начнется с выступления председателя Думы Вячеслава Володина.

Затем пройдут выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и другим вопросам. Также в первый день работы депутаты рассмотрят ряд проектов, передает РИА Новости.

Сессия продлится до конца декабря – за это время депутаты планируют рассмотреть законопроект о регулировании предоставления платных услуг цифровых сервисов и платформ, проект закона о запрете на усыновление и проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ.

До 30 сентября в Думу будет внесен проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Депутаты рассмотрят закон о международных территориях опережающего развития (ТОРах), который может быть принят в эту сессию. Также парламентарии займутся законодательной проработкой развития инклюзивного туризма в России.

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