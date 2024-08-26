Депутаты Госдумы соберутся на свое первое осеннее пленарное заседание

Сегодня, 17 сентября, государственная Дума восьмого созыва проведет первое пленарное заседание седьмой, осенней сессии 2024 года – она начнется с выступления председателя Думы Вячеслава Володина.
Затем пройдут выступления представителей фракций по актуальным социально-экономическим, политическим и другим вопросам. Также в первый день работы депутаты рассмотрят ряд проектов, передает РИА Новости.
Сессия продлится до конца декабря – за это время депутаты планируют рассмотреть законопроект о регулировании предоставления платных услуг цифровых сервисов и платформ, проект закона о запрете на усыновление и проект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи в РФ.
До 30 сентября в Думу будет внесен проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Депутаты рассмотрят закон о международных территориях опережающего развития (ТОРах), который может быть принят в эту сессию. Также парламентарии займутся законодательной проработкой развития инклюзивного туризма в России.