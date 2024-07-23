В Акмолинской области будут перерабатывать миллион яиц в сутки

В скором времени в Акмолинской области Казахстана заработает крупнейший в стране завод по переработке куриных яиц, который сможет в сутки обрабатывать около миллиона яиц кур-несушек и производить из них сухие яичные продукты.

Крупная казахстанская компания, специализирующаяся на выращивании кур-несушек, производстве кормов для них, а также переработке куриных яиц, замахнулась на грандиозный проект – строительство в Акмолинской области крупнейшего в стране завода по переработке востребованного продукта, сообщили в акимате региона.

"Компания уже подписала соглашение с мировым лидером в производстве яичных продуктов - компанией Thornico (Sanovo). Кроме того, в финансировании проекта будут использованы меры государственной поддержки"

- акимат Акмолинской области

Завод, в который будет инвестировано 12,5 млрд тенге ($26 млн), будет специализироваться на производстве безопасных пастеризованных жидких и сухих яичных продуктов с более длительным сроком хранения и лучшими по сравнению со свежими куриными яйцами кулинарными характеристиками, передает Sputnik Казахстан.

Строительство нового яичного завода позволит сделать серьезный шаг в развитии агропромышленного сектора страны, уверены власти региона.