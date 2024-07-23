Вестник Кавказа

В Акмолинской области будут перерабатывать миллион яиц в сутки

Яйца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в Акмолинской области Казахстана заработает крупнейший в стране завод по переработке куриных яиц, который сможет в сутки обрабатывать около миллиона яиц кур-несушек и производить из них сухие яичные продукты.

Крупная казахстанская компания, специализирующаяся на выращивании кур-несушек, производстве кормов для них, а также переработке куриных яиц, замахнулась на грандиозный проект – строительство в Акмолинской области крупнейшего в стране завода по переработке востребованного продукта, сообщили в акимате региона.

"Компания уже подписала соглашение с мировым лидером в производстве яичных продуктов - компанией Thornico (Sanovo). Кроме того, в финансировании проекта будут использованы меры государственной поддержки"

- акимат Акмолинской области

Завод, в который будет инвестировано 12,5 млрд тенге ($26 млн), будет специализироваться на производстве безопасных пастеризованных жидких и сухих яичных продуктов с более длительным сроком хранения и лучшими по сравнению со свежими куриными яйцами кулинарными характеристиками, передает Sputnik Казахстан.

Строительство нового яичного завода позволит сделать серьезный шаг в развитии агропромышленного сектора страны, уверены власти региона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1000 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Казахстан запретил себе импортировать яблоки

Казахстан запретил себе импортировать яблоки

Поливальные установки будут производить в Восточно-Казахстанской области

Поливальные установки будут производить в Восточно-Казахстанской области

В Казахстане начинают тестировать сельскохозяйственную перепись

В Казахстане начинают тестировать сельскохозяйственную перепись

Рисоводы Узбекистана получат поддержку государства

Рисоводы Узбекистана получат поддержку государства

Азербайджан купил 20% всего арахиса из Узбекистана

Азербайджан купил 20% всего арахиса из Узбекистана

Власти Бухарской области получили нагоняй за избыток выращиваемых овощей

Власти Бухарской области получили нагоняй за избыток выращиваемых овощей

Сибирская язва в Казахстане: возможную вспышку расследуют в Костанайской области

Сибирская язва в Казахстане: возможную вспышку расследуют в Костанайской области

В Казахстане вырастет венгерский агропарк

В Казахстане вырастет венгерский агропарк

G7 планирует инвестиции в инфраструктуру Центральной Азии

G7 планирует инвестиции в инфраструктуру Центральной Азии

Казахстанские аграрии не торопятся брать кредиты

Казахстанские аграрии не торопятся брать кредиты

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы