Вестник Кавказа

Лесной пожар в Абхазии: загорелся подлесок

Лесной пожар в Абхазии: загорелся подлесок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Очамчырском районе Абхазии загорелась трава около леса и жилых зданий. Пожар площадью в 7 га успели локализовать до распространения огня на доме. Никто не пострадал.

Пожар на подступах к лесу обнаружили в селе Адзюбжа Очамчырского района Абхазии, рассказали в местном МЧС.

Огонь разросся до 7 га. Он распространялся очень быстро из-за сильного ветра и жары. В какой-то момент пламя стало угрожать ближайшим жилым домам, однако пожарные сумели локализовать возгорание. Сейчас угрозы для людей нет.

В результате погорела только одна нежилая постройка.

Стоит отметить, что Абхазия уже около месяца не видела дождей. В стране стоит адская жара под 30 градусов и наблюдается сухость. Согласно прогнозам синоптиков, скоро должна прийти более характерная для осени погода, которая принесет немного дождей. Но потом температура вновь поднимется до летних значений.

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