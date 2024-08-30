В Абхазии рассказали о погоде до конца месяца

В сентябре в Абхазии ожидается период неустойчивой погоды, затем температуры снова поднимутся до летних значений. Море в сентябре в Абхазии сохранит комфортную температуру.

О погоде в Абхазии во второй половине сентября сообщила метеоролог Лариса Ахба.

По ее словам, вблизи 21 сентября, начала астрономической осени, в Абхазии немного похолодает. Около недели погода будет стоять неустойчивая, возможны дожди.

С приходом астрономической осени, напомнила метеоролог, солнечная активность спадает, день укорачивается. При этом похолодание в Абхазии будет несильным и продлится недолго. С 25 сентября придут теплые массы воздуха с юга. В конце сентября в Абхазии будет плюс 27-28. Ночи станут прохладнее, 15-20 градусов.

Температура морской воды сейчас составляет 27 градусов, к концу сентября она может остыть до 24-25 градусов, при этом купаться можно будет и в октябре - комфортная для купания температура воды составляет 22 градуса. Бархатный сезон на курортах республики длительный.

В последние годы сентябрь в Абхазии по температурному режиму становится все ближе к летним месяцам, отметила специалист в беседе с радио Sputnik.