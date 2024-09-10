Вестник Кавказа

Сухая трава горела в лесу на Кубани

Сухая трава горела в лесу на Кубани
© Фото: ГБУ КК “Краевой лесопожарный центр“
Поселок Веселый в Краснодарском крае стал местом пожара. В его районе загорелась лесная подстилка. С огнем уже смогли справиться специалисты.

В поселке Веселое в Каневском районе Краснодарского края загорелась сухая трава около леса. За короткое время огонь разросся с 0,5 га до 1 га, рассказали в местном лесопожарном центре. Пожар случился накануне.

"В 16:50 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1 га"

- ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"

Сегодня утром пожар полностью потушили. В операции участвовали 35 огнеборцев и 15 пожарных машин.

В центре также напомнили об ответственности за неосторожное обращение с огнем, намеренный поджог сухой травы и разведение костров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Краснодар встретит День города бесплатными экскурсиями

Краснодар встретит День города бесплатными экскурсиями

Ветер &quot;осушил&quot; Азовское море на Кубани

Ветер "осушил" Азовское море на Кубани

«Все включено» в Анапе подешевело на 30% на сентябрь-октябрь

«Все включено» в Анапе подешевело на 30% на сентябрь-октябрь

Девочка, захлебнувшаяся в бассейне в лагере, умерла в Туапсе

Девочка, захлебнувшаяся в бассейне в лагере, умерла в Туапсе

Границу с Абхазией с начала года пересекли более 9 млн человек

Границу с Абхазией с начала года пересекли более 9 млн человек

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Снесенная ветром крыша кубанской школы стала причиной уголовного дела

Снесенная ветром крыша кубанской школы стала причиной уголовного дела

Более сотни пожаров потушили на Кубани за сутки

Более сотни пожаров потушили на Кубани за сутки

Ураган снес крышу школы на Кубани

Ураган снес крышу школы на Кубани

Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

Пропавший подросток из Подмосковья найден в Краснодарском крае

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы