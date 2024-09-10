Сухая трава горела в лесу на Кубани

Поселок Веселый в Краснодарском крае стал местом пожара. В его районе загорелась лесная подстилка. С огнем уже смогли справиться специалисты.

В поселке Веселое в Каневском районе Краснодарского края загорелась сухая трава около леса. За короткое время огонь разросся с 0,5 га до 1 га, рассказали в местном лесопожарном центре. Пожар случился накануне.

"В 16:50 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 1 га"

- ГБУ КК "Краевой лесопожарный центр"

Сегодня утром пожар полностью потушили. В операции участвовали 35 огнеборцев и 15 пожарных машин.

В центре также напомнили об ответственности за неосторожное обращение с огнем, намеренный поджог сухой травы и разведение костров.