Энергетиков Адыгеи уличили в нарушениях при строительстве курорта Лагонаки

Экологический курорт "Лагонаки", строящийся в Адыгее, может потерять свой статус из-за энергетиков, пренебрегших требованиями Лесного кодекса РФ при прокладке коммуникаций, выяснили активисты Всероссийского общества охраны природы.

На хребте Азиш-Тау на плато Лаго-Наки в Адыгее построена часть высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) для курорта "Лагонаки" и проложена просека для водопровода. При этом в нарушение Лесного кодекса РФ осуществлена сплошная вырубка реликтовых сосен в защитных горных лесах, говорится в письме Всероссийского общества охраны природы, поступившем в редакцию "Вестника Кавказа".

На срубленных деревьях обнаружены краснокнижные лишайники - уснея цветущая и лобария легочная из Красной книги России. Вырубка деревьев с этими лишайниками расценивается экологами как уголовное преступление сразу по двум статьям 259 и 260.1 УК РФ.

Наличие этих и других видов краснокнижных лишайников на данной территории подтверждено учеными РАН, лихеенологами мирового уровня в ходе многолетних исследований, а вот ни на водопровод, ни на ЛЭП нет проекта планировки территории, обязательного по Градостроительному кодексу РФ, а значит, строительство могут признать незаконным, поскольку в его процессе происходит нарушение целого пакета федеральных законов на федеральных землях лесного фонда на федеральные же деньги по индивидуальной программе развития Республики Адыгея.

При этом ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал строгого выполнения экологических требований при строительстве курорта "Лагонаки".

"…Такая работа позволит создать без ущерба для окружающей среды самый современный всесезонный экокурорт. При этом концепция развития должна быть гармонично вписана в существующую окружающую среду с использованием особенностей республики, национальных компонентов"

- Мурат Кумпилов

Общественники уже обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием провести расследование по выявленным фактам рубки и уничтожения краснонижных лишайников и мест их обитания.