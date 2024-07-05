Адыгея прирастет туристами после открытия "Лагонаки"

В Адыгее кратно вырастет турпоток после запуска экокурорта "Лагонаки". Курорт позиционируется себя экологический, то есть проект предлагает уникальный опыт отдыха в гармонии с природой.

Власти Республики Адыгея ожидают кратного увеличения турпотока после запуска экокурорта "Лагонаки", заявил глава республики.

По его словам, новый проект не только стимулирует развитие туристической отрасли, но также значительно содействует созданию новых рабочих мест и гостиничных номеров. Кроме того, проект "Лагонаки" несет в себе огромный потенциал для развития региона и улучшения его инфраструктуры.

«Запуск экокурорта позволит кратно увеличить турпоток в республику, сейчас он достигает полумиллиона человек в год. В частности, он напомнил, что в настоящее время Адыгея находится в пятерке самых популярных направлений для любителей активного отдыха в стране»

– Мурат Кумпилов

Также отметим, что курорт позиционируется себя экологический, то есть проект предлагает уникальный опыт отдыха в гармонии с природой, что особенно ценится современными путешественниками. Развитие экотуризма становится все более актуальным, и "Лагонаки" готовы предложить посетителям именно такой формат отдыха. В целом, запуск экокурорта "Лагонаки" представляет собой важное событие для Республики Адыгея, которое способствует развитию туризма, экономики и инфраструктуры региона.