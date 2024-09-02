В России может появиться канатное такси

В городах России, в том числе в мегаполисах может появиться новый вид транспорта - канатное такси. Такое такси будет отличаться экологичностью и большой пропускной способностью.

Проект канатного такси планируется разработать в России, соответствующее соглашение заключили производитель канатных дорог "РУСЛЕТ" и ФГБУ Московский Политехнический университет.

"Канатное такси – это гибрид традиционной канатной дороги и полноуправляемой системы, когда кабина движется независимо и самостоятельно. Основная идея технологии – в том, что кабину можно вызвать по требованию"

– гендиректор "РУСЛЕТ" Дмитрий Сидорович

Он пояснил, что каждая кабина в канатном такси имеет свой привод, она может пропускать ненужные станции, разгоняться и тормозить, чтобы сделать остановку в пункте, выбранном пассажирами.

"Это такой "умный" подвижной состав... А главное преимущество такого транспорта – нулевые выбросы, большая пропускная способность, покрытие большой площади благодаря разветвлению"

– Сидорович

Канатное такси может быть внедрено в различных городах, его можно быстро установить, в крупных городах оно позволит улучшить транспортную ситуацию на дорогах.

"Проект позволит превратить канатные дороги, известные своим традиционным использованием на горных склонах, в экологичный транспорт для мегаполисов"

– Сидорович

Реализовать проект планируют в ОЭЗ "Эммаусс" в Тверской области, передает "Интерфакс".