Эмомали Рахмон прилетел в Астану

Сегодня утром в столицу Казахстана с рабочим визитом прилетел президент Таджикистана Эмомали Рахмон, ожидается, что он примет участие во встрече глав государств "Центральная Азия – Германия".

В международном аэропорту Астаны сегодня встречали президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Встречали высокого гостя премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и другие официальные лица, передает Sputnik Казахстан.

Ожидается, что президент Таджикистана примет участие во встрече глав государств "Центральная Азия – Германия", которая пройдет в Астане – на нее по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева прилетит с официальным визитом федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.