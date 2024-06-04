Президент Казахстана отправляется в Таджикистан с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня отправится в Таджикистан с официальным двухдневным визитом, в ходе которого пройдут переговоры и будет подписан ряд двухсторонних документов.

Сегодня начинается официальный визит в Таджикистан президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – казахстанский лидер в ходе него встретится со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном и обсудит нынешнее состояние и перспективы развития казахско-таджикского стратегического партнерства.

Вместе с президентом в Таджикистан прибудет большая правительственная делегация, пройдут переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, после чего планируется подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает Sputnik Казахстан.

"Казахстан является для Таджикистана одной из стратегических стран - партнеров в регионе, а в структуре внешней торговли нашей страны в 2023 году он занял четвертое место с долей 13,8%"

- первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Халикзода

Напомним, накануне в Душанбе прошел торгово-инвестиционный форум, на котором было заявлено: Таджикистан и Казахстан в ближайшее время нарастят товарооборот до $2 млрд.