Президент Казахстана отправляется в Таджикистан с официальным визитом

Сегодня начинается официальный визит в Таджикистан президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – казахстанский лидер в ходе него встретится со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном и обсудит нынешнее состояние и перспективы развития казахско-таджикского стратегического партнерства.
Вместе с президентом в Таджикистан прибудет большая правительственная делегация, пройдут переговоры на высшем уровне в узком и расширенном форматах, после чего планируется подписание ряда двусторонних соглашений, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает Sputnik Казахстан.
"Казахстан является для Таджикистана одной из стратегических стран - партнеров в регионе, а в структуре внешней торговли нашей страны в 2023 году он занял четвертое место с долей 13,8%"
- первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Халикзода
Напомним, накануне в Душанбе прошел торгово-инвестиционный форум, на котором было заявлено: Таджикистан и Казахстан в ближайшее время нарастят товарооборот до $2 млрд.