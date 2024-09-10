В Баксане из-за отравления водой ввели режим повышенной готовности

В городе Баксан, где жители отравились некачественной водопроводной водой объявлен режим повышенной готовности. Ранее в городе с симптомами отравления к медикам обратились сотни человек.

Режима повышенной готовности установлен с сегодняшнего дня в городе Баксан в КБР после отравления населения водой.

"В целях предотвращения распространения острой кишечной инфекции, связанной с подачей населению питьевой воды, не соответствующей требованиям на территории г.о. Баксан: ввести с 9:00 17 сентября на территории городского округа Баксан до особого распоряжения (...) режим "Повышенная готовность"

– администрация города

Планируется проведение противоэпидемических мероприятий в Баксане по ликвидации очага острых кишечных инфекций. Ранее за медпомощью обратились 200 человек. За последние дни новых заболевших не выявлено, в больнице остаются 8 пострадавших, передает "Интерфакс".