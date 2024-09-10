Вестник Кавказа

Сочи выстоял перед ночной бурей

Сочи выстоял перед ночной бурей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Сочи рассказали, как курорт перенес ночную стихию. Городским службам придется продолжить усиленную работу и сегодня, так как непогода никуда не уходит.

Этой ночью Сочи охватила суровая стихия: в городе выпало до 30 мм осадков. Сильнее всего непогоду почувствовали в горных районах, рассказали в администрации курорта.

Власти города отметили, что в Лазаревском районе из-за сильного ветра повалены деревья а улицы в Центральном и Прибрежном районах залили дожди.

"Городская инфраструктура функционирует в штатном режиме. Все службы курорта по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует оперативный штаб"

- мэрия Сочи

Стихия продолжит бушевать и сегодня. В Сочи и окрестностях ожидаются ливни с грозами, порывистый ветер до 18 м/с. Также есть вероятность образования смерчей.

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