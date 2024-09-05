Вестник Кавказа

Житель Дагестана получил срок за взятку в полмиллиона

Житель Дагестана получил срок за взятку в полмиллиона
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отец фигуранта уголовного дела из Дагестана попытался дать взятку на сумму полмиллиона рублей, чтобы дело в отношении его сына было закрыто.

В Адыгее вынесен приговор жителю Дагестана, который попытался избавить своего сына от уголовной ответственности с помощью взятки, рассказали в республиканском управлении ФСБ.

Решение о наказании принимал Майкопский горсуд.

Подсудимый совершил преступление в конце января. Тогда он передал сотруднику органов безопасности 500 тыс рублей в качестве взятки. Уплатив эту сумму, мужчина надеялся избавить от уголовной ответственности своего сына. Ранее тот стал фигурантом уголовного дела – его заподозрили в содействии терроризму.

Однако дававший взятку не подозревал, что деньги он передавал в ходе оперативного эксперимента. В итоге отца задержали сразу после того, как он отдал эти полмиллиона.

Дело расследовалось по статье 291 Уголовного кодекса. Мужчина был признан виновным. Суд выбрал для него наказание – три года лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

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