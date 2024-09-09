В Новом Херсонесе будут проводиться бракосочетания

Уже этой осенью в комплексе "Новый Херсонес" в Крыму можно будет зарегистрировать брак. ЗАГС начнет работать в октябре 2024 года.

Вскоре в Севастополе будет открыт новый отдел ЗАГС, он расположится в комплексе "Новый Херсонес".

"По вопросу деятельности Государственного бюджетного учреждения города Севастополя "ЗАГС Новый Херсонес имени святого равноапостольного князя Владимира и княгини Анны"... Свою деятельность (учреждение) планирует начать в октябре 2024 года"

– городское правительство

ЗАГС разместится на территории Музея христианства, проводить торжественные свадебные церемонии планируется в зале, посвященном истории святого князя Владимира и византийской царевны Анны.

Подать заявку на оформление брака в "Новом Херсонесе" могут россияне из всех регионов России. Сделать это можно на портале Госуслуги, а также в ЗАГСах Ленинского и Гагаринского районов Севастополя, передает ТАСС.