Золотую сборную Азербайджана по акробатике встретили в Баку

Минувшей ночью в Баку из Португалии вернулась сборная страны по акробатике – азербайджанские грации с триумфом выступили на чемпионате мира в Гимарайнше, завоевав золотые медали первенства.

Азербайджанская сборная, завоевавшая золото на мировых соревнованиях по акробатике в возрастных группах в португальском городе Гимарайнше, вернулась на родину.

Минувшей ночью в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, спортивная общественность и родственники, передает Idman.biz.

В финале первенства триумфально выступила азербайджанская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Зохры Рашидовой и Анахиты Баширли – спортсменки завоевали золотые медали в возрастной категории 13-19 лет, обойдя своих соперниц из Израиля и Португалии.