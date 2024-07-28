Вестник Кавказа

Золотую сборную Азербайджана по акробатике встретили в Баку

Золотую сборную Азербайджана по акробатике встретили в Баку
© Фото: Idman.biz
Минувшей ночью в Баку из Португалии вернулась сборная страны по акробатике – азербайджанские грации с триумфом выступили на чемпионате мира в Гимарайнше, завоевав золотые медали первенства.

Азербайджанская сборная, завоевавшая золото на мировых соревнованиях по акробатике в возрастных группах в португальском городе Гимарайнше, вернулась на родину.

Минувшей ночью в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, спортивная общественность и родственники, передает Idman.biz.

В финале первенства триумфально выступила азербайджанская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Зохры Рашидовой и Анахиты Баширли – спортсменки завоевали золотые медали в возрастной категории 13-19 лет, обойдя своих соперниц из Израиля и Португалии.

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