Вестник Кавказа

Президента Грузии обвинили во вмешательстве в выборы

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
В Грузии обвинили президента страны во вмешательстве в избирательные процессы. Ранее она призывал к объединению двух оппозиционных партий.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили во вмешательстве в избирательные процессы.

Он напомнил, что, согласно конституции Грузии, президент должен быть беспартийным. Кобахидзе назвал призывы Зурабишвили грубым нарушением избирательных принципов.

Ранее грузинский президента призывала к объединению партий «Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию». Она также пригласила лидеров организаций для консультаций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1090 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Премьер Грузии прокомментировал санкции США

Премьер Грузии прокомментировал санкции США

Грузинские военные получат дешевое жилье

Грузинские военные получат дешевое жилье

Пашинян прилетел в Грузию

Пашинян прилетел в Грузию

Рост экономики Грузии обогнал Армению и Азербайджан

Рост экономики Грузии обогнал Армению и Азербайджан

Чемпион UFC Мераб Двалишвили получит орден

Чемпион UFC Мераб Двалишвили получит орден

Пашиняна ждут в Грузии

Пашиняна ждут в Грузии

Власти Грузии хотят справиться с бедностью к 2030 году

Власти Грузии хотят справиться с бедностью к 2030 году

Тбилиси исключил вмешательство России в выборы в Грузии

Тбилиси исключил вмешательство России в выборы в Грузии

Премьер Грузии обвинил НПО в противовластной агитации

Премьер Грузии обвинил НПО в противовластной агитации

Кобахидзе: приезд Михаэля Рота будет контрпродуктивным

Кобахидзе: приезд Михаэля Рота будет контрпродуктивным

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы