Президента Грузии обвинили во вмешательстве в выборы

В Грузии обвинили президента страны во вмешательстве в избирательные процессы. Ранее она призывал к объединению двух оппозиционных партий.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили во вмешательстве в избирательные процессы.

Он напомнил, что, согласно конституции Грузии, президент должен быть беспартийным. Кобахидзе назвал призывы Зурабишвили грубым нарушением избирательных принципов.

Ранее грузинский президента призывала к объединению партий «Сильная Грузия» и «Гахария – за Грузию». Она также пригласила лидеров организаций для консультаций.