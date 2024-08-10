Власти Грузии обсудят с Байденом санкции против страны

Глава грузинского правительства поговорит с американской администрацией о санкциях в отношении республики. Об их введении стало известно накануне.

Премьер-министр Грузии собирается обсудить с администрацией Джо Байдена вопрос введения Соединенными Штатами санкций в отношении республики. Об этом сегодня рассказал сам Ираклий Кобахидзе.

"Конечно же, у нас состоится коммуникация. У меня лично также состоится коммуникация. Мы обсудим все темы"

– глава правительства

Ранее США объявили о включении в санкционные списки нескольких граждан Грузии и анонсировали визовые ограничения для десятков граждан республики и их близких.