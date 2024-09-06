Вестник Кавказа

Шойгу совершает необъявленный визит в Иран

Шойгу совершает необъявленный визит в Иран
© Фото: сайт президента Ирана
Секретарь Совбеза России прилетел в Иран. В ходе необъявленного визита Сергей Шойгу встретился с президентом Масудом Пезешкианом и своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в данный момент находится с визитом в Тегеране, сообщают российские и иранские СМИ.

Визит секретаря СБ России в Исламскую Республику не анонсировался.

Изначально о нем сообщило RT: телеканал опубликовал видео встречи Шойгу с секретарем Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Акбаром Ахмадианом. Участники переговоров рассмотрели ряд тем сотрудничества Москвы и Тегерана. При этом Шойгу и Ахмадиан обратили особое внимание на позиции Тегерана по поводу транспортных маршрутов и коридоров, которые ведут в Азербайджан.

Позже стало известно, что Шойгу был принят президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Секретарь Совбеза РФ передал иранскому президенту послание от главы российского государства Владимира Путина, передает IRIB.

Кроме того, по данным телеканала, представитель российского руководства также предоставил иранскому президенту "отчет о достигнутых договоренностях".

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