Казахстанские железнодорожники отчитались о летних перевозках

Казахстанская компания "Пассажирские перевозки" минувшим летом перевезла по стране более 4 миллионов пассажиров, а самими популярными стали поездки в Алматы, Астану, Шымкент и на курорты в Боровое и Алаколь.

С июня по август 2024 года поездами по Казахстану путешествовали 4 млн 207 тыс пассажиров, о самых популярных направлениях поездок на поездах рассказали в пресс-службе национальной компании "Пассажирские перевозки".

Наибольшее количество пассажиров выезжало из Алматы – около 730 тыс человек. Более 580 тыс из них выезжали в Астану, около 260 тыс - в Шымкент, а 154 тыс пассажиров воспользовались электропоездами в курортную зону Боровое, это на 12% больше показателей прошедшего 2023 года, передает "АиФ-Казахстан".

Особым спросом у путешественников пользовались поездки на побережье озера Алаколь – сюда ходили поезда по 12 маршрутам из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей, а также впервые – из Кызылорды.

За летний период нацперевозчик перевез к озеру Алаколь более 270 тыс пассажиров.

Сейчас по территории Казахстана ходят поезда по 144 маршрутам, 103 из которых принадлежат национальному перевозчику, 31 – частным компаниям и лишь 10 – другим железнодорожным администрациям, добавили в "Пассажирских перевозках".