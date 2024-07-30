Билеты на казахстанские поезда в октябре подорожают

Уже в октябре проехать на поезде в Казахстане станет на 20% дороже – Минтранспорта страны анонсировало новые тарифы на пассажирские перевозки, которые затронут почти половину железнодорожных маршрутов.

Казахстан ждет 20%-ый рост тарифов на пассажирские перевозки по железной дороге – случится это уже в октябре, сообщили в Минтранспорта страны.

Повышение тарифов затронет 63 из 140 железнодорожных маршрутов, а вызвано оно необходимостью обновления вагонного парка из 2 667 единиц, который изношен на 44%, передает Sputnik Казахстан.

"Потребность сегодня – 3000 вагонов, а в наличии только 2670. За последние четыре года 600 вагонов списали, а купили только 300. На сегодня мы подписали контракты на обновление вагонного парка свыше 1200 единиц. По нашим подсчетам, количество вагонов станет достаточным в 2026 году"

- глава Минтранса Казахстана Марат Карабаев

Как пояснил министр, Казахстан темир жолы (КТЖ, основной перевозчик страны) направил средства на реализацию других крупных проектов, а сейчас компания наращивает свой подвижной состав.

Еще одна проблема, требующая решения - долги железнодорожников, на начало 2024 года составлявшие 2,9 трлн тенге ($6,4 млрд): они продолжают расти.