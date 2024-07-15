Вестник Кавказа

Игра пройдет в любую погоду

Игра пройдет в любую погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центральном парке Черкесска открылся шахматный клуб, в котором играть в любимую игру можно будет при любой погоде – местом всепогодных шахматных баталий стал центральный парк черкесской столицы.

Баталии любимой игры шахматных королей Карачаево-Черкесии (КЧР) теперь не остановят никакие погодные катаклизмы – задержаться за шахматной доской позволят условия, созданные в центральном парке Черкесска, сообщает пресс-служба главы Карачаево-Черкесии.

Парк 100-летия КЧР прирос семь. всепогодными шахматными столами, и теперь популярная интеллектуальная игра стала не только универсальной, но и всепогодной, передает "АиФ-Ставрополье".

Впрочем, нововведение будет развиваться – вскоре такие "всепогодные" столы заработают в других муниципалитетах региона.

При этом КЧР будет не единственным монополистом уличных шахматных столов – аналогичные шахматные клубы появятся еще в 20 регионах Кавказа.

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