Сотрудников мэрии Назрани уличили в коррупции

Более 10 человек, работающих в мэрии Назрани (самый большой город Ингушетии), утаили информацию о своих реальных доходах либо исказили ее. Нарушения обнаружила республиканская прокуратура.

Несколько работников мэрии Назрани нарушили антикоррупционное законодательство, сообщает прокуратура Ингушетии.

Как заявили в ведомстве, в текущем году ряд сотрудников муниципалитета, подавая данные о доходах и имуществе, о некоторых вещах умолчали, а другие представили ложно.

Среди прочего чиновники исказили информацию о доходах. Два человека утаили свои транспортные средства. Распространенным нарушением было и сокрытие данных о банковских счетах.

"Прокуратура города внесла представление главе г. Назрань. По результатам его рассмотрения 16 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности"

– надзорное ведомство