Вестник Кавказа

Проезд по главной улице закрыли из-за ремонта трассы в Назрани

Проезд по главной улице закрыли из-за ремонта трассы в Назрани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Назрани какое-то время не смогут проезжать по главной улице города. Причина – ремонт федеральной трассы.

В Назрани из-за реконструкции перекрестка трассы "Кавказ" закрыли на неопределенный срок проезд по главной улице. Об этом рассказали в центре управления регионом.

"На данный момент перекрыт участок улицы Тутаевой из-за реконструкции "Экажевского круга" на федеральной трассе"

– представитель ЦУР

Он подчеркнул, что водителей попросили временно выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, осенью 2018 года в республике начали реконструировать 26 км трассы P-217 Кавказ. Работы ведутся с 563 по 589 километр.

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