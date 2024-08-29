Глава Ингушетии объявил войну захватчикам земель

В Ингушетии начали борьбу с самозахватом земель. Глава республики заявил о важности соблюдения законности при оформлении участков.

Руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале сообщил о начале бескомпромиссной борьбы с самозахватом земельных участков.

Глава республики назвал данную тему для малоземельного региона очень важной.

Он рассказал об обнаружении в Сунженском районе 1,65 га самовольно занятых участков. Калиматов добавил, что все нарушители будут отвечать.

При этом глава региона отметил, что земли в селах Алкун и Мужичи освобождены добровольно, в селе Даттых идут судебные разбирательства, а в поселении Нестеровском выявлено 12 случаев незаконного оформления земли.

Руководитель Ингушетии призвал продолжать соблюдать законность при оформлении земельных участков.

«Уверен, что совместные усилия органов власти и общественности позволят сделать сферу земельных отношений прозрачной и эффективной»

- Махмуд-Али Калиматов