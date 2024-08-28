Заминированные древние башни в Ингушетии начали исследовать

Специалисты приступили к исследованию башенного комплекса "Кокки" в Ингушетии, который остается опасным из-за мин. Они рассказали о первых результатах.

Башенный комплекс "Кокки" в Ингушетии начали обследовать специалисты. В советское время он был заминирован. На сегодняшний день ее еще не обезвредили, рассказала компания "АСМ Групп", которая занимается работами.

"Специалисты „АСМ Групп“ поднялись на супертруднодоступный башенный комплекс „Кокки“ в горной Ингушетии и начали полномасштабные исследования по уникальному средневековому комплексу, взорванному царскими войсками в 1910 году. <…>В результате работ выявлено 8 жилых и 1 боевая башни, 2 склепа и 8 стел"

- компания "АСМ Групп"

Исследование проводится в рамках проекта по выявлению объектов культурно-исторического наследия Ингушетии, добавили в компании.

Ранее стало известно, что в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике нашли древнюю каменную овчарню. После реставрации она попадет в список культурно-исторического наследия республики.