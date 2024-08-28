Полуразрушенную древнюю овчарню нашли в горах Ингушетии

Удивительную овчарню обнаружили ученые в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике в Ингушетии. Ее приведут в порядок и включат в список объектов культурного наследия.

Новый будущий объект культурного наследия нашли специалисты в горах Ингушетии, сообщили в Джейрахско-Ассинском музее-заповеднике.

Речь о построенной с использованием особой технологии каменной овчарне, в которой укрывались овцы, уточняет "Интерфакс". Ранее она была неизвестна науке.

Объект находится на отдалении 300 м на запад от сторожевой боевой башни "Магой-Джел", под горным перевалом Цей-Лоам. Овчарня-джел была выстроена между двумя скалами. Сейчас она находится в полуразрушенном состоянии.

Сотрудники музея уточнили, что такие овчарни, называемые еще Магой-Джел, возводились на пастбищах, обычно прямо у валунов, которые играли роль крыши или стены.

Название овчарен – Магой-джел – переводится с ингушского как "овчарня Маго", к которому возводят свой род многие ингушские семьи.

Памятник будет отреставрирован и затем внесен в список объектов культурного наследия.