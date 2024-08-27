Первые электрозаправочные станции для электромобилей заработали в Ингушетии

В четырех населенных пунктах Ингушетии начали работать ЭЗС для электромобилей. Всего в этом году планируется открыть десять таких станций.

В Ингушетии открыли первые электрозаправочные станции (ЭЗС) для электромобилей. Об этом рассказали в Минэнерго региона.

"В Ингушетии построили и ввели в эксплуатацию первые зарядные станции, четыре заправки для электромобилей расположились близ федеральной автодороги Кавказ"

– представитель министерства

Он уточнил, что две электрозаправочные станции разместили в Назрани и Малгобеке, а еще две – в сельских поселениях Нестеровское и Троицкое.

По словам представителя ведомства, всего в этом году руководство региона планирует открыть десять таких объектов.