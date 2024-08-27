Вестник Кавказа

Первые электрозаправочные станции для электромобилей заработали в Ингушетии

Первые электрозаправочные станции для электромобилей заработали в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четырех населенных пунктах Ингушетии начали работать ЭЗС для электромобилей. Всего в этом году планируется открыть десять таких станций.

В Ингушетии открыли первые электрозаправочные станции (ЭЗС) для электромобилей. Об этом рассказали в Минэнерго региона.

"В Ингушетии построили и ввели в эксплуатацию первые зарядные станции, четыре заправки для электромобилей расположились близ федеральной автодороги Кавказ"

– представитель министерства

Он уточнил, что две электрозаправочные станции разместили в Назрани и Малгобеке, а еще две – в сельских поселениях Нестеровское и Троицкое.

По словам представителя ведомства, всего в этом году руководство региона планирует открыть десять таких объектов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1085 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Еще одна заправка для электромобилей появилась в Железноводске

Еще одна заправка для электромобилей появилась в Железноводске

Первые зарядки для электромобилей в Азербайджане будут делать в Агдаме

Первые зарядки для электромобилей в Азербайджане будут делать в Агдаме

В Казахстане в июле могут заработать обновленные ПДД

В Казахстане в июле могут заработать обновленные ПДД

Экозарядки для электромобилей заработали в Карабахе и Восточном Зангезуре

Экозарядки для электромобилей заработали в Карабахе и Восточном Зангезуре

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы