Первые электрозаправочные станции для электромобилей заработали в Ингушетии

В четырех населенных пунктах Ингушетии начали работать ЭЗС для электромобилей. Всего в этом году планируется открыть десять таких станций.
В Ингушетии открыли первые электрозаправочные станции (ЭЗС) для электромобилей. Об этом рассказали в Минэнерго региона.
"В Ингушетии построили и ввели в эксплуатацию первые зарядные станции, четыре заправки для электромобилей расположились близ федеральной автодороги Кавказ"
– представитель министерства
Он уточнил, что две электрозаправочные станции разместили в Назрани и Малгобеке, а еще две – в сельских поселениях Нестеровское и Троицкое.
По словам представителя ведомства, всего в этом году руководство региона планирует открыть десять таких объектов.