"Эльбрусмен" стартовал в Кабардино-Балкарии

Экстрим-гонка для триатлонистов стартовала в Кабардино-Балкарии сегодня. После ночного заплыва участников ждут велозаезд и забег.

В Кабардино-Балкарии проходит гонка "Эльбрусмен", триатлон начался с заплыва.

"Стартовали мы сегодня в 03:00 на Верхнем Голубом озере в Черекском ущелье. Спортсмены проплыли дистанцию в 3,8 тыс м. Это четыре больших круга внутри водоема. Температура воды - 17 градусов, что значительно теплее, чем на улице"

– президент Федерации триатлона КБР Руслан Апшев

В соревнованиях принимают участие 40 опытных триатлонистов из РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Нидерландов.

В заплыве первым к финишу пришел москвич Платон Киселев, он преодолел 3,8 км за 59 минут.

После водной части соревнований стартовала велогонка, после нее спортсменам предстоит забег с финальной точкой на станции Гарабаши на Эльбрусе.

Всего за день участники поднимутся более чем на 6 тыс м, передает ТАСС.