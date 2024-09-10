Вестник Кавказа

"Эльбрусмен" стартовал в Кабардино-Балкарии

"Эльбрусмен" стартовал в Кабардино-Балкарии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экстрим-гонка для триатлонистов стартовала в Кабардино-Балкарии сегодня. После ночного заплыва участников ждут велозаезд и забег.

В Кабардино-Балкарии проходит гонка "Эльбрусмен", триатлон начался с заплыва.

"Стартовали мы сегодня в 03:00 на Верхнем Голубом озере в Черекском ущелье. Спортсмены проплыли дистанцию в 3,8 тыс м. Это четыре больших круга внутри водоема. Температура воды - 17 градусов, что значительно теплее, чем на улице"

– президент Федерации триатлона КБР Руслан Апшев

В соревнованиях принимают участие 40 опытных триатлонистов из РФ, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Нидерландов.

В заплыве первым к финишу пришел москвич Платон Киселев, он преодолел 3,8 км за 59 минут.

После водной части соревнований стартовала велогонка, после нее спортсменам предстоит забег с финальной точкой на станции Гарабаши на Эльбрусе.

Всего за день участники поднимутся более чем на 6 тыс м, передает ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
885 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Нового главу Кабардино-Балкарии выберут 3 октября

Нового главу Кабардино-Балкарии выберут 3 октября

Бутилированной водой снабжают жителей Баксана из-за гиперхлорирования

Бутилированной водой снабжают жителей Баксана из-за гиперхлорирования

Россиянин погиб в Абхазии

Россиянин погиб в Абхазии

Жителям Баксана запретили пить воду из-под крана

Жителям Баксана запретили пить воду из-под крана

Леса Кавказа: куда стоит съездить и что там необычного

Леса Кавказа: куда стоит съездить и что там необычного

Два курорта в КБР получат обновленные дороги

Два курорта в КБР получат обновленные дороги

Силовики провели учения по предотвращению теракта в Кабардино-Балкарии

Силовики провели учения по предотвращению теракта в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкарию будет штормить два дня

Кабардино-Балкарию будет штормить два дня

Турпоток в КБР вырос почти на треть

Турпоток в КБР вырос почти на треть

30 новых мусоровозов начнут работать в КБР

30 новых мусоровозов начнут работать в КБР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы