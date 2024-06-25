Каждый десятый россиянин спит днем на работе

Опрос показал, чем занимаются россияне во время перерыва на работе. Каждый десятый работающий россиянин днем спит, большинство пьет кофе и общается.

Как отдыхают работающие россияне во время перерыва днем? Результатами опроса поделились аналитики платформы "Авито работа".

Выяснилось, что чаще всего (40%), респонденты тратят перерыв на обед или кофе. Треть опрошенных общаются с коллегами или проверяют соцсети. Также популярны другие занятия для короткого дневного отдыха.

"Для переключения от рабочих задач во время своего перерыва работающие респонденты… переписываются с друзьями или родственниками (26%), смотрят видео или сериалы (18%), спят (11%)"

– исследование

Только 12% россиян отдыхают от работы только в обеденный перерыв, около 40% делают в работе две-три паузы за день.

Участие в онлайн-опросе приняли 8 тыс работающих россиян, передает ТАСС со ссылкой на материалы исследования.