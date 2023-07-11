Как кофе оказался в Европе и кто придумал капучино?

Османская империя сыграла ключевую роль в популяризации кофе, начиная с его появления в Стамбуле в середине XVI века и заканчивая созданием кофеен, которые стали центрами социального и интеллектуального взаимодействия обмена. Тюрки познакомились с кофе лишь в середине XVI века. Расскажем, кому напиток пришел на земли османов и как он потом оказался в Европе.

Как кофе оказался на османских землях?

Первоначально выращиваемый в Йемене кофе получил широкое распространение на Аравийском полуострове, что привело к открытию первой кофейни в Мекке в 1511 году. Благодаря запоминающемуся вкусу и аромату, этот напиток быстро набирал популярность, став символом посиделок и совместного отдыха. Первые кофейни открывались рядом с мечетями, поэтому там чаще всего собирались прихожане этих мечетей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Распространение кофе на территории Османской империи было стремительным. В Стамбуле кофе оказался только в середине XVI века, благодаря наместнику Йемена Оздемир-паше. Он предложил напиток правившему тогда в Османской империи султану Сулейману Великолепному. Кофе был по достоинству оценен султаном, а его слуги вскоре придумали особый способ его приготовления и подачи. Перед тем, как подать напиток, комнату окуривали ладаном, подавали благовония из розовой воды и лукум. В дальнейшем кофе начал распространяться среди местной знати и занял прочное место в культуре. Уже в середине XVI века в Османской империи была открыта первая кофейня, а в XVII их число уже превышало 600. Появлялись ремесленные и торговые кофейни, причем не только в столице, но и по всей Анатолии.

Запрет на кофе

Причиной для запрета было сравнение его с алкоголем, а кофеен - с питейными заведениями. Позднее, один из муфтиев снял запрет на кофе, заявив:

Кофе не является опьяняющим напитком; скорее, он полезен для здоровья, и кофейни не будут запрещены.

Однако уже во время правления султана Мурада IV был издан указ о полном запрете кофеен, а любителей кофе могли казнить. Запреты на употребление кофе вводились не только у османов, но и в Европе. Так, в Венеции его назвали "напитком дьявола". Правда, вскоре запрет был снят Папой Климентом VIII. Согласно легенде, он заявил:

Этот напиток настолько восхитительный, что будет жаль позволить его пить только язычникам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как кофе попал в Европу?

Существует множество историй и легенд о том, как именно кофе оказался в Европе.

Согласно одной из версий, бодрящий напиток попал туда благодаря послам из Османской империи. По другой версии, напиток привезли из Стамбула в Европу венецианские купцы, благодаря которым кофейни сначала открылись в Италии, а потом в Париже и в Лондоне. По третьей версии, европейцы познакомились с кофе после второй осады Вены. Шпион, который помог Вене во время ее осады османами, получил в качестве награды 300 мешков кофе, которые оставили после себя тюркские войска. Он открыл в городе первую кофейню.

Однако местным сначала не понравился вкус кофе, потому что он был горьким и не очень привлекательным по цвету. Позже священник Марко ди Авиано добавил к тюркскому кофе молоко и сахар, а название "капучино" напиток получил в честь монашеского Ордена капуцинов, к которому принадлежал Марко.