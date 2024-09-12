Когда кончится купальный сезон в Анапе?

Власти Анапы назвали дату окончания купального сезона в 2024 году. Ей выступил последний день сентября.
Купальный сезон в Анапе подходит к концу: 30 сентября – официальная дата завершения, рассказали в городской администрации.
"Вице-мэр Анапы Олеся Ляшенко на Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей заявила, что официально купальный сезон в Анапе продлится до 30 сентября"
- мэрия Анапы
Они добавили, что морская и питьевая вода регулярно проверяется сотрудниками Роспотребнадзора. Все собранные пробы соответствуют нормам.