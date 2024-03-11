Производство вакцины от рака скоро начнется в России - Минздрав

Вакцину от рака предложат пациентам в России сразу после доклинических исследований, рассказали в Минздраве. Решается вопрос с закупкой оборудования для производство вакцины от рака в России.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о ситуации с вакциной от рака в России.

"Там все идет планово, проводятся доклинические исследования. Сейчас решается вопрос по выделению дополнительного финансирования для закупки оборудования для производства"

– министр

Клинических исследований не будет - препарат относится к биомедицинским клеточным продуктам, уточнил Мурашко. Как только завершится "доклиника" и будет налажено производство, противораковую вакцину смогут получить пациенты, объяснил он в беседе в РИА Новости.