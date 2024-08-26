Вестник Кавказа

Девять человек стали жертвами взрывов раций в Ливане, ранены 300

Девять человек стали жертвами взрывов раций в Ливане, ранены 300
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Число жертв и раненых в результате второй серии взрывов растет в Ливане. Если накануне в стране массово взрывались пейджеры членов "Хезболлы", то сегодня детонировали рации.

Массовые взрывы устройств связи, произошедшие в Ливане сегодня вечером, спустя сутки после детонации тысяч пейджеров, унесли жизни уже 9 человек, рассказали в Минздраве страны.

Число раненых в результате ЧП достигло трехсот, передает Al Jazeera.

Изначально власти озвучивали данные о ста получивших ранения, телеканал Al Mayadeen передавал информацию о трех жертвах ЧП в юго-восточном городе Рашайа.

СМИ сообщают, что если накануне взрывались пейджеры, то сегодня выходят из строя рации ICOM.

Отметим, что накануне, в результате детонации пейджеров причастных к "Хезболле" лиц травмы получили более 3 тыс человек, убиты были 12, среди них два ребенка, сообщили в ООН.

В "Хезболле" заявили, что ответственность за атаку несет Израиль, Тель-Авив оставил произошедшее без комментариев.

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