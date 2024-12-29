Вестник Кавказа

Взрыв газа в Тбилиси: погиб человек, есть раненые

Скорая помощь в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Трагедия произошла сегодня ночью в Тбилиси. В жилом доме прогремел взрыв – взорвался газ. В результате ЧП есть жертва, кроме того, несколько человек получили травмы.

Газ взорвался в ночь на вторник в Тбилиси, подробности происшествия озвучили в Службе по управлению ЧС Грузии.

Страшное событие имело место в районе Ортачала. Взрыв прогремел на четвертом этаже жилого дома. Взрывная волна уничтожила часть фасада и стена здания.

В результате один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался. Еще четыре человека – трое взрослых и один ребенок – были ранены. Все они госпитализированы.

Согласно предварительной версии, инцидент произошел из-за утечки газа.

Сейчас дом расселили, людям, жившим в нем, предоставили временное жилье.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
720 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Тысячи человек встретят Старый Новый год без воды в Тбилиси

Тысячи человек встретят Старый Новый год без воды в Тбилиси

Стали известны подробности задержания протестующих у ресторана в Тбилиси

Стали известны подробности задержания протестующих у ресторана в Тбилиси

Протесты в Грузии: задержания провели в Тбилиси и Батуми

Протесты в Грузии: задержания провели в Тбилиси и Батуми

Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

В Грузии задержали девять человек по обвинению в хранении оружия

В Грузии задержали девять человек по обвинению в хранении оружия

Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии

Зурабишвили заявила, что остается президентом Грузии

Иностранных участников протестных акций в Грузии ждет депортация

Иностранных участников протестных акций в Грузии ждет депортация

Автобус въехал в остановку в Тбилиси

Автобус въехал в остановку в Тбилиси

Транспорт в Тбилиси станет бесплатным до 3 утра на Новый год и Рождество

Транспорт в Тбилиси станет бесплатным до 3 утра на Новый год и Рождество

Новый год в Москве и Тбилиси 2025, главная елка России: лучшие фото декабря

Новый год в Москве и Тбилиси 2025, главная елка России: лучшие фото декабря

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы