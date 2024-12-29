Взрыв газа в Тбилиси: погиб человек, есть раненые

Трагедия произошла сегодня ночью в Тбилиси. В жилом доме прогремел взрыв – взорвался газ. В результате ЧП есть жертва, кроме того, несколько человек получили травмы.

Газ взорвался в ночь на вторник в Тбилиси, подробности происшествия озвучили в Службе по управлению ЧС Грузии.

Страшное событие имело место в районе Ортачала. Взрыв прогремел на четвертом этаже жилого дома. Взрывная волна уничтожила часть фасада и стена здания.

В результате один человек получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался. Еще четыре человека – трое взрослых и один ребенок – были ранены. Все они госпитализированы.

Согласно предварительной версии, инцидент произошел из-за утечки газа.

Сейчас дом расселили, людям, жившим в нем, предоставили временное жилье.